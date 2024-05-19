Срубивших многолетние чинары пятерых жителей Узбекистана приговорили к лишению свободы

В Ташкентской области пятерых граждан, Узбекистана, срубивших чинары с целью их дальнейшей продажи, приговорили к лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата столичной области.

Выяснилось, что 5 декабря прошлого года пятеро граждан срубили пять многолетних чинар на территории фермерского хозяйства «Маъруфхон», расположенного в Уртачирчикском районе.

Они распилили деревья и погрузили их в КамАЗ, намереваясь продать на рынке «Тахта бозори» в Ташкенте, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.Сумма ущерба, нанесенного растительному миру, составила 247 млн 180 тысяч сумов.

Позже над правонарушителями состоялся суд, согласно приговору которого организатор незаконной вырубки был признан виновным по ч. 2 ст. 198 УК РУз «Незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб» и приговорен к двум годам лишения свободы. Четверо его подельников также получили наказание в виде лишения свободы по соответствующим статьям УК РУз.