Сроки завершения создания Национальной геологической службы озвучил Сериккали Брекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организационные мероприятия по созданию Национальной геологической службы должны быть завершены до 1 июля. Такое поручение коллегам дал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из важнейших задач в области экологической разведки, которая стоит перед Министерством экологии, геологии и природных ресурсов - пополнение минерально-сырьевой базы страны. В этой связи совместно с комитетом геологии поручаю АО «Казгеология». Во-первых, до 1 июля текущего года обеспечить открытие доступной территории для предоставления права недропользования путем включения в государственную программу управления недрами. Во-вторых, до 1 июля завершить организационные мероприятия по созданию Национальной геологической службы», - сказал Сериккали Брекешев на заседании коллегии министерства.

Он также поручил до 1 мая 2022 года совместно с министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и индустрии и инфраструктурного развития проработать задачи и реализацию функций информационной системы Национального банка данных минеральных ресурсов РК на единой платформе «Казжер».

«В целях реализации поручений Главы государства по развитию западных регионов до 1 апреля проработать с Министерством финансов вопрос дополнительного финансирования на проведение сейсмических работ Аральского нефтегазового бассейна»,- заключил министр.