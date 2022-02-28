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Сроки завершения создания Национальной геологической службы озвучил Сериккали Брекешев

28 Февраля 2022 14:00
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Сроки завершения создания Национальной геологической службы озвучил Сериккали Брекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организационные мероприятия по созданию Национальной геологической службы должны быть завершены до 1 июля. Такое поручение коллегам дал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одна из важнейших задач в области экологической разведки, которая стоит перед Министерством экологии, геологии и природных ресурсов - пополнение минерально-сырьевой базы страны. В этой связи совместно с комитетом геологии поручаю АО «Казгеология». Во-первых, до 1 июля текущего года обеспечить открытие доступной территории для предоставления права недропользования путем включения в государственную программу управления недрами. Во-вторых, до 1 июля завершить организационные мероприятия по созданию Национальной геологической службы», - сказал Сериккали Брекешев на заседании коллегии министерства.

Он также поручил до 1 мая 2022 года совместно с министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и индустрии и инфраструктурного развития проработать задачи и реализацию функций информационной системы Национального банка данных минеральных ресурсов РК на единой платформе «Казжер».

«В целях реализации поручений Главы государства по развитию западных регионов до 1 апреля проработать с Министерством финансов вопрос дополнительного финансирования на проведение сейсмических работ Аральского нефтегазового бассейна»,- заключил министр.

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#Правительство РК   #Энергетика   #Нефть   #Минэкологии  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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