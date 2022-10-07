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Сроки выхода «КазМунайГаза» на IPO озвучили в «Самрук-Қазына»

Автор:  
Анеля Касымова
7 Октября 2022, 14:25
Сроки выхода «КазМунайГаза» на IPO озвучили в «Самрук-Қазына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Фонде национального благосостояния «Самрук-Қазына» планируют выход на IPO компании «КазМунайГаз» в декабре текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале декабря планируем IPO «КазМунайГаза» (…) Мы понимаем, что времени осталось совсем мало, но «КазМунайГаз» достаточно давно готовился к IPO, в частности, к международному IPO. Поэтому у нас полная готовность. Прямо сейчас есть полное понимание по следующим шагам. В настоящее время мы работаем по оценке, определению объема акций для предложения. Думаю, до 9 ноября мы все завершим, примем все корпоративные решения, и, по нашим планам, будем делать анонс», - сообщил журналистам управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Қазына» Ернар Жанадил.

По его словам, инвесторы будут разделены на 3 группы. Первая – это группа инвесторов в лице граждан Казахстана до определенного объема акций. Вторая группа – это казахстанские институциональные инвесторы и граждане Казахстана, которые будут давать заявки свыше определенного объема. Третья группа инвесторов – это международные институциональные инвесторы. Они будут рассматриваться по остаточному принципу.

«То есть мы их не ограничиваем, мы их привлекаем, но после того, как мы удовлетворим все заявки граждан страны и локальных институциональных инвесторов», - пояснил спикер.

Ранее сообщалось, что планируется зафиксировать минимальный гарантированный размер дивидендов акций «КазМунайГаз» на 3 года после его IPO. Подать заявку на покупку акций можно будет через брокеров-торговых членов бирж AIX и KASE, а также путем прямой подписки через мобильное приложение Tabys или в отделениях «Казпочты».


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