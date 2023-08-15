Сроки ввода школ могут сорвать в четырех регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 260 школах в регионах Казахстана проводится капитальный ремонт. Однако к началу нового учебного в некоторых регионах наблюдается риск срыва сроков ввода школ. Об этом заявил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В целях создания комфортной среды в 260 школах в регионах проводится капитальный ремонт. До 1 сентября планируется сдать. Кроме того, в рамках мониторинга, проведенного министерством, выявлены риски нарушения сроков ремонта в Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях», - сказал на заседании Правительства Гани Бейсембаев.

По его словам, также ведется строительство 154 школ, которые планируется запустить в этом году. К 1 сентября будет введено 52 школы на 65,6 тысячи мест.

«До конца года будут введены еще 102 школы на 66,4 тысячи мест. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных школ. Вместе с тем, в 4 регионах имеется риск срыва сроков ввода школ», - добавил Гани Бейсембаев.

Ранее на заседании Правительства аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров прокомментировал ситуацию с ремонтом школ в регионе.