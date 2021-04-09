Сроки внесения данных сотрудников субъектов МСБ в систему «Saqtandyry» продлеваются

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из актуальных вопросов в реализации системы ОСМС является страховой статус граждан. Предприниматели малого и среднего бизнеса должны внести на сайте msb.fms.kz данные (ИИН) своих работников, которые относятся к льготным категориям граждан. Для недопущения формирования задолженности и необходимости в последующем ее аннулирования, сроки внесения данных работников МСБ в ИС «Saqtandyry» продлеваются до 1 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Среди незастрахованных могут оказаться работники субъектов малого и среднего бизнеса, освобожденных от уплаты взносов и отчислений согласно Постановлению Правительства. Чтобы застраховать таких работников, несмотря на отсутствие взносов, работодатели должны внести данные сотрудников на сайт msb.fms.kz, то есть сохранить их статус. В дальнейшем эти сотрудники смогут беспрепятственно получать все услуги в системе ОСМС.

«Всего Нур-Султане более 33 000 субъектов МСБ. Из них по состоянию на 2 апреля 2021 года, более 22 000 субъектов обновили данные своих работников в информационной системе, а свыше 11 000 еще не обновили список работников в ИС. Таким образом, работники 11 025 предприятий могут оказаться вне системы ОСМС. Поэтому работодатели должны понимать важность уточнения статуса медицинского страхования работников МСБ», - отметил директор Столичного филиала Фонда медицинского страхования Н.Кабдыкапаров.

Для недопущения формирования задолженности и необходимости в последующем ее аннулирования, сроки внесения данных работников МСБ в ИС «Saqtandyry» продлеваются до 1 октября 2021 года.

На сегодня есть риск, что у работников субъектов МСБ, чьи данные ещё не введены в ИС «Saqtandyry», может образоваться задолженность перед ФСМС, что не позволит им получить медицинскую помощь в системе ОСМС.

Отметим, что в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года № 224 «О дальнейших мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения» от уплаты взносов до 1 января 2021 года были освобождены лица, занимающиеся частной практикой, а также наемные работники микро, малого или среднего предпринимательства.

Информация обновляется с указанием индивидуальных идентификационных номеров в информационной системе «Saqtandyry» Фонда на сайте msb.fms.kz.