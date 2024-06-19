Сроки установки системы очистки воды в автомойках предлагают продлить в Астане

ГКП «Астана су Арнасы» обязало владельцев автомоек в Астане в течение месяца установить системы оборотного водоснабжения. Сегодня этот вопрос рассмотрели на заседании отраслевого совета «Транспорт и логистика» под председательством директора столичной Палаты предпринимателей Каната Алина, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Мы думаем, что такие требования чрезмерно завышены для предпринимателей. На наши претензии, где мы просим уточнить, какое оборудование необходимо, сколько оно стоит и до какого уровня качества воды и объема должно очищать, не отвечают уже 1,5-2 месяца. Отмечу, что на мойку одной легковой машины уходит от 60 до 100 литров воды, – рассказал владелец автомойки в Астане Владимир Мартель.

Заместитель генерального директора ГКП «Астана су Арнасы» Канат Нурмагамбетов сказал, что об установке системы оборотного водоснабжения говорят с 2017 года, в этом году еще раз уведомили владельцев автомоек.

– На сегодня в Астане эту систему установило 50 автомоек, около 100 автомоек просят дать еще год-полтора. Согласно уведомлению, устройство должно быть установлено в течение месяца, но при неисполнении обязательства мы не будем сразу отключать воду. Всего в учреждении зарегистрировано 272 автомойки, – сказал Канат Нурмагамбетов.

По его словам, стоимость устройства для экономии воды и повторного использования разная, и начинается она от 800 тысяч тенге.

– На мойку легкового автомобиля уходит 300 литров воды, а с помощью прибора можно повторно использовать 200 литров воды. На владельцев постов автомойки, не установивших устройство, штраф не распространяется. Наша цель – побудить экономить воду, – заявил заместитель генерального директора ГКП «Астана су Арнасы».

Директор Палаты предпринимателей Астаны Канат Алин считает, что прекращение подачи воды автомойкам не решит проблему, а, напротив, приведет к закрытию многих автомоек, что повлечет за собой социальные и экономические проблемы, потерю рабочих мест и снижение налоговых поступлений.