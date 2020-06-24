Сроки уплаты налога на транспорт намерены перенести в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане хотят отменить земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя на пленарном заседании Мажилиса поправки в налоговое законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предлагается объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты), два налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить», - сказал Руслан Даленов.
Министр также сообщил, что в целях удобства для налогоплательщиков предлагается перенос срока уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года.
Отметим, на пленарном заседании Мажилиса рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата».
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