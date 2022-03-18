Сроки создания новых областей озвучил Алибек Куантыров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ответил на вопрос, когда будут образованы новые области в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Алибек Куантыров, Президент четко поставил задачу образовать Абайскую, Улытаускую и Жетысуйскую области до конца первого полугодия. Сейчас, по словам министра, проводятся организационные мероприятия, выработан алгоритм действий.

«Представители реорганизуемых областей находятся в Министерстве национальной экономики. Их группы работают с нашими группами и мы сейчас решаем вопросы территориального разделения. Это все будет дополнительно обсуждаться, готовится соответствующий указ Президента. Планируется основные инвестиционные моменты закончить до конца первого полугодия. То есть, до конца первого полугодия мы можем сказать, что будут образованы новые области», - сообщил Алибек Куантыров журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Как уточнил министр, будет подготовлен проект приказа. Вместе с тем, он также ответил на вопрос по поводу того, сколько денег потребуется на создание новых областей.

«Деньги сейчас подсчитываются. У нас все резервы для этого есть. Постараемся уложиться в имеющийся бюджет. Но если нужно будет, то дополнительные деньги будут выделяться, потому что будут создаваться новые административные единицы, новые акиматы, районы. Будет перераспределяться штатная численность. Есть у нас резервы. И, если понадобятся дополнительные средства, новые инициативы, которые идут с центра, в частности Главы государства, будут финансироваться из республиканского бюджета», - прокомментировал Алибек Куантыров.

Ранее Премьер-Министр Алихан Смаилов заявил, что создание Абайской, Улытауской и Жетысуйской областей позволит поднять на новый уровень социально-экономическое развитие данных регионов. Глава Правительства поручил кардинально пересмотреть порядок финансирования регионов и выработать оптимальную модель межбюджетных отношений.

Напомним, о необходимости создания Улытауской области заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Также Президент поручил разделить Алматинскую область на две части.

Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.