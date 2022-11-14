Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Сроки следующего боя после первой защиты титула озвучили в команде Жанибека Алимханулы

14 Ноября 2022, 10:33
Сроки следующего боя после первой защиты титула озвучили в команде Жанибека Алимханулы
14 Ноября 2022, 10:33

Сроки следующего боя после первой защиты титула озвучили в команде Жанибека Алимханулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Джеймс «Бадди» Макгирт, тренер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO казахстанца Жанибека Алимханулы высказался о ближайших планах своего подопечного после успешной защиты титула в бою с британским претендентом Дензелом Бентли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщалось, утром 13 ноября «Казахский стиль» перебоксировал Бентли единогласным решением судей, после чего заявил о готовности объединить пояса с другими чемпионами.

«Думаю, мы созвонимся с Жанибеком где-то через неделю. Он впервые провел такой непростой поединок. Поэтому я дам ему время заняться своими делами. Я просто хочу, чтобы он съездил домой. Он четыре месяца не виделся с семьей. Так что пусть съездит домой, хорошо проведет время, а затем вернется в следующем году и продолжит с того места, где мы остановились. Я бы хотел, чтобы он вернулся в феврале или марте. Я парень старой школы. Я не верю, что слишком долгий перерыв - это полезно», - сказал Макгирт.


Новости по теме
Казахстанская боксерша объявила дату боя за титул чемпионки мира
Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге IBF
Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА
Читайте также
Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге IBF
Казахстанская боксерша объявила дату боя за титул чемпионки мира
Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА
Два казахстанских боксера вошли в топ-5 рейтинга WBC
Чемпион мира согласился на бой с Жанибеком Алимханулы
Жанибека Алимханулы отстранили от боев после первой защиты титула
Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в обновленном рейтинге ESPN
Жанибек Алимханулы выбрал следующего соперника после защиты титула WBO
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору