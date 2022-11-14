Сроки следующего боя после первой защиты титула озвучили в команде Жанибека Алимханулы

14 Ноября 2022, 10:33

14 Ноября 2022, 10:33

Сроки следующего боя после первой защиты титула озвучили в команде Жанибека Алимханулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Джеймс «Бадди» Макгирт, тренер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO казахстанца Жанибека Алимханулы высказался о ближайших планах своего подопечного после успешной защиты титула в бою с британским претендентом Дензелом Бентли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщалось, утром 13 ноября «Казахский стиль» перебоксировал Бентли единогласным решением судей, после чего заявил о готовности объединить пояса с другими чемпионами.

«Думаю, мы созвонимся с Жанибеком где-то через неделю. Он впервые провел такой непростой поединок. Поэтому я дам ему время заняться своими делами. Я просто хочу, чтобы он съездил домой. Он четыре месяца не виделся с семьей. Так что пусть съездит домой, хорошо проведет время, а затем вернется в следующем году и продолжит с того места, где мы остановились. Я бы хотел, чтобы он вернулся в феврале или марте. Я парень старой школы. Я не верю, что слишком долгий перерыв - это полезно», - сказал Макгирт.