Сроки сдачи автодороги Атырау-Астрахань под угрозой срыва

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сроки сдачи в эксплуатацию автодороги Атырау – Астрахань оказались под угрозой срыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

​На площадке Палаты предпринимателей Атырауской области представители подрядных компаний, занятых на реконструкции трассы Атырау-Астрахань, рассказали о проблеме с нехваткой железнодорожных вагонов, доставляющих щебень.

​«В среднем для строительства своего участка дороги в месяц нам необходимо около 2 тыс. вагонов щебня. Однако с апреля текущего года к нам прибывает намного меньше. У нас есть вся необходимая техника, рабочие в достаточном количестве, можем ускорить темпы строительства, однако не хватает щебня. Так, в мае из необходимых 2 тыс. вагонов к нам прибыло всего 752 вагона. Этого катастрофически мало, если так будет продолжаться, мы не успеем уложиться в срок», - рассказал представитель подрядной компании «Сине Мидас Строй» Мустафа Будан.

Его слова подтвердил директор Атырауского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Булатбек Айтбаев. Он сообщил, что из-за проблем с транспортировкой щебня подрядные компании вынуждены нести убытки, связанные с простоем.

​«Реконструкция автотрассы Атырау-Астрахань продолжается. На сегодня основная проблема – это нехватка вагонов для транспортировки щебня с соседних Актюбинской и Мангистауской областей. В общей сложности, для выполнения работ необходимо 30 тыс. вагонов с щебнем. Если за два месяца должны были прибыть 8 тыс. 500 вагонов, то сейчас этот показатель составляет всего 3 тыс.», - сообщил Булатбек Айтбаев.

​Представители Атырауского отделения АО «КТЖ – Грузовые перевозки» о проблеме знают, однако она требует решения на республиканском уровне.

​«Этот вопрос необходимо поднимать на уровне Правительства. Также нужно учитывать, что карьеры обслуживают не только Атырау, у них есть своя суточная производительность. Что касается инфраструктуры, с этим проблем нет, даже если количество вагонов увеличится вдвое. Вопрос в другом – смогут ли подрядные компании своевременно выгружать прибывающие вагоны», - говорит первый заместитель директора Атырауского отделения АО «КТЖ – Грузовые перевозки» Самат Кулмуханов.

​Вопрос с выгрузкой вагонов строители, ведущие реконструкцию 277 км трассы Атырау-Астрахань, пообещали решить. По планам дорога, построенная в 1975 году, должна быть сдана в эксплуатацию до конца 2023 года.