Сроки ремонтов оборудования электростанций не соблюдаются в ряде регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков назвал регионы, где идет несоблюдение сроков выполнения ремонтов основного оборудования электрических станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечается несоблюдение сроков выполнения ремонтов основного оборудования электрических станций в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях», - сказал Болат Акчулаков, выступая на заседании Правительства.

Кроме того, по словам министра, есть регионы где энергетическими предприятиями были перенесены капитальные ремонты на 2023 год: Карагандинская область, Мангистауская область и город Шымкент.

Ранее он сообщил , что по информации местных исполнительных органов для подготовки 487 котельных в зоне централизованного теплоснабжения к отопительному периоду выполнен ремонт 1073 котлов или 90 % от плана.



