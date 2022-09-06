РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:06, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Сроки ремонтов оборудования электростанций не соблюдаются в ряде регионов

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков назвал регионы, где идет несоблюдение сроков выполнения ремонтов основного оборудования электрических станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отмечается несоблюдение сроков выполнения ремонтов основного оборудования электрических станций в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях», - сказал Болат Акчулаков, выступая на заседании Правительства.

    Кроме того, по словам министра, есть регионы где энергетическими предприятиями были перенесены капитальные ремонты на 2023 год: Карагандинская область, Мангистауская область и город Шымкент.

    Ранее он сообщил , что по информации местных исполнительных органов для подготовки 487 котельных в зоне централизованного теплоснабжения к отопительному периоду выполнен ремонт 1073 котлов или 90 % от плана.



    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Правительство
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!