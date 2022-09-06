11:06, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6
Сроки ремонтов оборудования электростанций не соблюдаются в ряде регионов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков назвал регионы, где идет несоблюдение сроков выполнения ремонтов основного оборудования электрических станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Отмечается несоблюдение сроков выполнения ремонтов основного оборудования электрических станций в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях», - сказал Болат Акчулаков, выступая на заседании Правительства.
Кроме того, по словам министра, есть регионы где энергетическими предприятиями были перенесены капитальные ремонты на 2023 год: Карагандинская область, Мангистауская область и город Шымкент.
Ранее он сообщил , что по информации местных исполнительных органов для подготовки 487 котельных в зоне централизованного теплоснабжения к отопительному периоду выполнен ремонт 1073 котлов или 90 % от плана.