Сроки регистрации автомобилей из Армении продлили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продлили сроки регистрации автомобилей из Армении. Об этом сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД проводится работа по регистрации транспортных средств, зарегистрированных на граждан Казахстана в Армении и ввезенных в нашу страну до 1 февраля 2020 года. В настоящее время на учет поставлено более 20 тысяч таких автомобилей, соответствующих условиям регистрации. Вместе с тем имеется ряд причин, не позволивших свыше 1 тысячи автовладельцев зарегистрировать свой транспорт или вывести их за пределы страны», - сказал Серик Тусупов на брифинге в МВД.

К примеру, имелись проблемы вывоза авто обратно в Армению из-за ограничений по пересечению государственной границы.

По его словам, некоторые автовладельцы также из-за карантина не смогли провести своевременно испытания своего транспорта в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе.

«Ряд автомобилей, основное количество владельцев которых являются добросовестными покупателями, ограничены в пользовании в связи с расследованием уголовных дел по финансовым пирамидам, так как их транспорт является залоговым имуществом в ломбардах и микрокредитных организациях, и на них наложены следственные обременения», - отметил спикер.

Из-за этого и было принято решение о продлении сроков регистрации таких авто, чтобы дать гражданам дополнительное время.

«Учитывая эти проблемы, правительством принято решение о продлении сроков регистрации таких авто до 1 марта 2022 года. Принято постановление. Таким образом, гражданам представлено дополнительное время для решения вопросов постановки на учет своих автомобилей», — заключил представитель МВД.