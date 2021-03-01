Сроки регистрации автомобилей из Армении продлили в Казахстане
«МВД проводится работа по регистрации транспортных средств, зарегистрированных на граждан Казахстана в Армении и ввезенных в нашу страну до 1 февраля 2020 года. В настоящее время на учет поставлено более 20 тысяч таких автомобилей, соответствующих условиям регистрации. Вместе с тем имеется ряд причин, не позволивших свыше 1 тысячи автовладельцев зарегистрировать свой транспорт или вывести их за пределы страны», - сказал Серик Тусупов на брифинге в МВД.
К примеру, имелись проблемы вывоза авто обратно в Армению из-за ограничений по пересечению государственной границы.
По его словам, некоторые автовладельцы также из-за карантина не смогли провести своевременно испытания своего транспорта в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе.
«Ряд автомобилей, основное количество владельцев которых являются добросовестными покупателями, ограничены в пользовании в связи с расследованием уголовных дел по финансовым пирамидам, так как их транспорт является залоговым имуществом в ломбардах и микрокредитных организациях, и на них наложены следственные обременения», - отметил спикер.
Из-за этого и было принято решение о продлении сроков регистрации таких авто, чтобы дать гражданам дополнительное время.
«Учитывая эти проблемы, правительством принято решение о продлении сроков регистрации таких авто до 1 марта 2022 года. Принято постановление. Таким образом, гражданам представлено дополнительное время для решения вопросов постановки на учет своих автомобилей», — заключил представитель МВД.