Сроки рефинансирования валютной ипотеки продлили в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Постановлением правления Национального банка Казахстана продлены сроки рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года, передает корреспондент «МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По словам главы регулятора Данияра Акишева, с марта 2018 года в рамках программы банками осуществляется рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США).

«На сегодняшний день банками на рефинансирование одобрена 5 131 заявка на сумму 40,1 млрд тенге, рефинансировано 3 845 займов на сумму 27,7 млрд тенге. В целях максимального охвата программой валютных ипотечных заемщиков, срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 15 июля 2019 года», - сообщил Данияр Акишев.

С учетом внесенных поправок в программу заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор с заявлением на рефинансирование в срок не позднее 1 июля 2019 года, добавил он.

Данияр Акишев сообщил, что на рефинансирование валютных ипотечных займов из средств Национального банка банкам на возвратной основе выделяется 156 млрд тенге.

«В рамках государственно частного партнерства банками будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям и неустойке (пене) на сумму более 136 млрд тенге», - подчеркнул глава регулятора.

Данияр Акишев также отметил, что Нацбанк приступил к разработке финальной стадии поддержки ипотечных заемщиков, чье имущество в настоящее время находится на балансе банков.



