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Сроки рассмотрения обращений жителей сократились трижды в Павлодарской области

2 Декабря 2021 19:35
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Сроки рассмотрения обращений жителей сократились трижды в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сроки рассмотрения обращений жителей Павлодарской области в местные исполнительные органы сократились до трех раз. А число повторных обращений снизилось почти на 60%. Об этом написал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на своей странице в Facebook, подводя итоги минувшего месяца. По его словам, ноябрь выдался важным и динамичным для региона, передает МИА «Казинформ».

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«В первые же дни ноября темп задал Глава государства, посетивший Экибастуз. Президент провел республиканское совещание по развитию моногородов и дал старт новому производству железнодорожного кластера, на который приходятся 73% выпуска ж/д продукции по стране и значительная часть обрабатывающего сектора экономики нашей области», - поделился аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Он также рассказал, что отчитался о развитии области перед представителями региональных и республиканских СМИ. Павлодарским журналистам, кроме того, Абылкаир Скаков презентовал Ситуационно-аналитический центр акимата области. Как объяснил своим подписчикам глава региона, в центре аккумулируется и анализируется информация по разным отраслям, делается это для повышения эффективности принимаемых местными исполнительными органами решений.

«Уже есть результаты: сроки рассмотрения обращений в местные исполнительные органы сократились в 3 раза, а количество повторных обращений – почти на 60%», - поделился Абылкаир Скаков, опубликовав видеоотчет за ноябрь.



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#Павлодарская область   #Акимат   #Экономика   #Видео  
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