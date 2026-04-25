Сроки рассмотрения госинвестпроектов сократят в Казахстане

Документ разработан с целью улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций международных финансовых организаций для реализации масштабных проектов.

Как отмечается на портале «Открытые НПА», предлагаемые изменения направлены на совершенствование и оптимизацию процедур рассмотрения государственных инвестиционных проектов, финансируемых за счет международных финансовых организаций, а также на сокращение сроков согласования на всех этапах.

В частности, срок рассмотрения инвестиционных предложений, финансируемых за счет внешних займов, предлагается сократить с 20 до 12 рабочих дней, а при повторном внесении — до 8 рабочих дней. Срок проведения экономической экспертизы технико-экономических обоснований по таким проектам планируется уменьшить с 26 до 20 рабочих дней, а при повторном рассмотрении — до 15 рабочих дней.

Кроме того, после получения положительного экономического заключения срок представления бюджетного запроса на финансирование составит 10 рабочих дней. Такой же срок предусмотрен для формирования заключения и внесения материалов на рассмотрение бюджетной комиссии.

В ведомстве считают, что предлагаемые меры позволят повысить эффективность, прозрачность и оперативность процедур отбора и реализации государственных инвестиционных проектов, а также расширить портфель потенциальных проектов и повысить инвестиционную привлекательность страны.

Публичное обсуждение проекта продлится до 14 мая 2026 года.

