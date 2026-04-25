РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:23, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Сроки рассмотрения госинвестпроектов сократят в Казахстане

    Министерство нацэкономики Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений и дополнения в правила планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    инвестиция, инвестпроект
    Фото: Kazinform

    Документ разработан с целью улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций международных финансовых организаций для реализации масштабных проектов.

    Как отмечается на портале «Открытые НПА», предлагаемые изменения направлены на совершенствование и оптимизацию процедур рассмотрения государственных инвестиционных проектов, финансируемых за счет международных финансовых организаций, а также на сокращение сроков согласования на всех этапах.

    В частности, срок рассмотрения инвестиционных предложений, финансируемых за счет внешних займов, предлагается сократить с 20 до 12 рабочих дней, а при повторном внесении — до 8 рабочих дней. Срок проведения экономической экспертизы технико-экономических обоснований по таким проектам планируется уменьшить с 26 до 20 рабочих дней, а при повторном рассмотрении — до 15 рабочих дней.

    Кроме того, после получения положительного экономического заключения срок представления бюджетного запроса на финансирование составит 10 рабочих дней. Такой же срок предусмотрен для формирования заключения и внесения материалов на рассмотрение бюджетной комиссии.

    В ведомстве считают, что предлагаемые меры позволят повысить эффективность, прозрачность и оперативность процедур отбора и реализации государственных инвестиционных проектов, а также расширить портфель потенциальных проектов и повысить инвестиционную привлекательность страны.

    Публичное обсуждение проекта продлится до 14 мая 2026 года.

    Ранее стало известно, что Казахстан инвестирует 10 миллиардов долларов в железные дороги.

    Теги:
    Инвестиции Миннацэкономики Инвестпроекты Экономика
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
