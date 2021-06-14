Сроки проведения онлайн-переписи населения и традиционного обхода озвучили в АСПиР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Третья в истории независимого Казахстана национальная перепись населения пройдет в 2021 году, хотя изначально планировалось, что она должна была пройти в 2019 году. Онлайн-перепись пройдет с 1 сентября по 15 октября 2021 года на сайте Sanaq.gov.kz. Традиционный сплошной обход пройдет с 1 октября по 30 октября 2021 года. От этом сообщило Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в ответ на запрос МИА «Казинформ».

Подготовкой и проведением переписи занимается Специальная комиссия под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Необходимый объем финансирования национальной переписи населения на 2018-2023 годы составляет 9,1 млрд. тенге. В 2021 году в связи с увеличением МРП (применяемый для расчета оплаты труда переписного персонала и командировочных расходов), а также увеличением численности населения страны при уточнении республиканского бюджета заявлены расходы на 5,2 млрд тенге, в том числе фонд оплаты труда внештатных сотрудников и оплата услуг переписного персонала – 4,259 млрд тенге (в переписи будут задействованы более 32 тысяч интервьюеров).

Совокупный бюджет Агентства в 2021 году запланирован на уровне 18,8 млрд тенге (в 2020 году – 12,8 млрд тенге), в том числе:

• бюджет центрального аппарата Агентства – 325 млн тенге (в 2020 году – 59,7 млн тенге);

• Бюро национальной статистики АСПиР (БНС) – 18,7 млрд тенге (в 2020 году – 12,7 млрд тенге).

Увеличение бюджета АСПиР в 2021 году не потребуется. Напротив, после проведения переписи планируется единовременное сокращение штатной численности Агентства на 25%, а также последовательное сокращение бюджетных расходов Агентства на 10-18% ежегодно до 2024 года.