22 Июля 2022 13:57

Сроки приема заявок на образовательные гранты объявил фонд «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Абитуриенты должны подать заявки в приемную комиссию в организацию высшего или послевузовского образования с 10 по 17 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт фонда «Қазақстан халқына».

Общественный фонд «Қазақстан халқына» объявил конкурс на присуждение грантов и стипендий в рамках реализации благотворительной программы «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына».

Фонд предоставляет гранты со стипендиями для абитуриентов из малообеспеченных семей сельской местности, детей-сирот и детей с инвалидностью, не получивших государственный или иной грант на оплату высшего образования по программам бакалавриата.

Претенденты (абитуриенты) на грант и стипендию от ОФ «Қазақстан халқына» подают заявки в приемную комиссию, выбранной организации высшего и послевузовского образования (далее-ОВПО) в срок с 10 по 17 августа. Претендент самостоятельно занимается подачей заявки и несет ответственность за этот процесс, при этом стоит учесть, что требования к ЕНТ ежегодно могут меняться, поэтому необходимо уточнять эту информацию в принимающей ОВПО заблаговременно.

Полную информацию о программе можно найти на сайте ОФ «Қазақстан халқына».

Также Фонд предоставляет возможность студентам, обучающимся в платных отделениях ОВПО, продолжить обучение за счет средств фонда. Студенты для получения гранта и стипендии от ОФ «Қазақстан халқына» подают онлайн-заявки с 1 по 15 августа на сайте ОО «Taiburyl».

Студенты КАЗГЮУ подают заявки на сайте корпоративного фонда «Эндаумент КАЗГЮУ».

ОО «Taiburyl» и КФ «Эндаумент КАЗГЮУ» являются партнерами Программы, предоставляя безвозмездно свою техническую площадку для приема и обработки заявок от студентов (обучающихся в платных отделения ОВПО и желающих продолжить обучение за счет средств Фонда), таким образом оказывают помощь Фонду «Қазақстан халқына» в реализации Благотворительной программы «Образовательные гранты ОФ «Қазақстан халқына».

Грантополучатели должны соблюдать академические требования принимающего университета и обязаны пройти полный курс обучения в течение программы. Невыполнение этого условия может стать основанием для прекращения финансовой поддержки.

Ранее сообщалось, что срок приема заявлений на конкурс образовательных грантов продлен на 2 дня, до 22 июля 2022 года включительно.