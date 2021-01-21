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    16:23, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Сроки приема и замены банкнот образца 2006 года завершаются 1 февраля

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор департамента наличного денежного обращения Национального банка Казахстана Жомарт Кажмуратов рассказал о сроках приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальный банк напоминает, что 1 февраля 2021 года завершается срок приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года.

    Обмен проводится для физических лиц исключительно в филиалах Национального Банка. Адреса и контакты филиалов доступны на сайте.

    По состоянию на 21 января, наибольшее количество обращений на замену банкнот поступило от жителей Алматы (23,6%), Нур-Султана (9,2%), Шымкента и Туркестанской области (8,5%). При этом 42,4% всех принятых к обмену купюр приходится на банкноты номиналом 10 000 тенге, далее следуют банкноты номиналом 2 000 тенге (30,6%) и 5 000 тенге (27,0%).

    Решение о продлении срока было принято в связи с обращениями населения. Некоторые граждане, в основном это люди пенсионного возраста, по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты.

    После 1 февраля 2021 года филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать банкноты номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года. В этой связи, просим граждан до 1 февраля 2021 года обратиться в ближайший филиал для замены указанных банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты.

    Если у вас возникнут дополнительные вопросы, то ответы можно получить через контакт-центр Национального Банка по номеру 1477.


    Теги:
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