Сроки представления годовых деклараций продлены в связи с чрезвычайным положением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан сроки представления налоговой отчетности за 2019 год продлены на 30 календарных дней, т.е. до 30 апреля 2020 года, при условии ее представления в электронном виде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Соответственно, как сообщили в пресс-службе Комитета, декларации, представленные до 30 апреля 2020 года, будут считаться представленными своевременно.

Продление распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности:

1) декларация по корпоративному подоходному налогу

(формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);

2) декларация по индивидуальному подоходному налогу

(формы 220.00, 240.00);

3) декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00);

4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);

5) декларация по плате за эмиссии в окружающую среду

(форма 870.00);

6) реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);

7) декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);

8) декларация для плательщиков единого земельного налога

(форма 920.00).

На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно рекомендует пользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке «О нас»/«Работа с населением»/ «Телефоны контакт-центров органов государственных доходов», а также по ссылке

Кроме того, также можно будет обратиться в контакт-центр КГД МФ РК по номеру 1414; через WhatsApp: +7 778 210 98 68, +7 776 136 41 32, +7 705 559 12 33, +7 705 559 12 39; по электронной почте: Contact-center-kgd@mail.ru и Telegram: https://t.me/KGDMFRK1414