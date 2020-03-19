Сроки представления годовых деклараций продлены в связи с чрезвычайным положением
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан сроки представления налоговой отчетности за 2019 год продлены на 30 календарных дней, т.е. до 30 апреля 2020 года, при условии ее представления в электронном виде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Соответственно, как сообщили в пресс-службе Комитета, декларации, представленные до 30 апреля 2020 года, будут считаться представленными своевременно.
Продление распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности:
1) декларация по корпоративному подоходному налогу
(формы 100.00, 110.00, 150.00, 180.00);
2) декларация по индивидуальному подоходному налогу
(формы 220.00, 240.00);
3) декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00);
4) декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00);
5) декларация по плате за эмиссии в окружающую среду
(форма 870.00);
6) реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00);
7) декларация по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета (форма 912.00);
8) декларация для плательщиков единого земельного налога
(форма 920.00).
На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно рекомендует пользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке «О нас»/«Работа с населением»/ «Телефоны контакт-центров органов государственных доходов», а также по ссылке
Кроме того, также можно будет обратиться в контакт-центр КГД МФ РК по номеру 1414; через WhatsApp: +7 778 210 98 68, +7 776 136 41 32, +7 705 559 12 33, +7 705 559 12 39; по электронной почте: Contact-center-kgd@mail.ru и Telegram: https://t.me/KGDMFRK1414
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