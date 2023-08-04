Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туризм

Сроки пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане продлят до 90 дней

Автор:  
Серик Сабеков
4 Августа 2023, 11:15
Сроки пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане продлят до 90 дней

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана планирует продлить максимальный срок пребывания граждан Кыргызстана в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления размещен на портале Открытые НПА.

Согласно вносимым изменениям, граждане Республики Кыргызстан смогут находиться в Казахстане до 90 дней после пересечения госграницы РК. Сейчас этот срок ограничен 30 днями.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования и действует до 1 сентября 2024 года.


Правительство РК   Туризм   Кыргызстан   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно