Сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары продлили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продлены сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет госдоходов РК.

«Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что приказом министра финансов Республики Казахстан от 04.06.2021 года № 531 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22932 от 4 июня 2021 года) продлены сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары. Так, срок пилота продлевается по подакцизной продукции, ввозу товаров на территорию Республики Казахстан, вывозу товаров с территории Республики Казахстан до 1 октября 2021 года; по товарам виртуального склада (приказ МФ 384) до 1 января 2021 года. По остальным товарам из перечня изъятия ВТО и маркируемым товарам срок начала пилота переносится с 1 февраля 2021 года на 1 октября 2021 года, срок окончания – с 1 февраля 2022 года на 1 августа 2022 года. При этом в период проведения пилота штрафные санкции не применяются», - говорится в сообщении комитета.

Также в рамках приказа исключены обязательства по ведению виртуального склада «Малая торговая точка», исключены обязательства по подтверждению СНТ (за исключением подакцизных товаров) «Малая торговая точка». В целях оптимизации документооборота исключены обязательства по оформлению бухгалтерских документов по накладной на отпуск товаров на сторону (форма З-2) и накладной на внутреннее перемещение запасов (форма З-5), в случае оформления СНТ. Реализована возможность выписки ЭСФ не дожидаясь представления заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ФНО 328.00 (на основе первичной СНТ). Исключены отдельные требования по ведению виртуального склада и оформления СНТ по золотосодержащей продукции. Исключены требования по оформлению СНТ на перемещение в пределах одного юридического лица по нефтепродуктам и табачным изделиям.