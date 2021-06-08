Сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары продлили в РК
«Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что приказом министра финансов Республики Казахстан от 04.06.2021 года № 531 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22932 от 4 июня 2021 года) продлены сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары. Так, срок пилота продлевается по подакцизной продукции, ввозу товаров на территорию Республики Казахстан, вывозу товаров с территории Республики Казахстан до 1 октября 2021 года; по товарам виртуального склада (приказ МФ 384) до 1 января 2021 года. По остальным товарам из перечня изъятия ВТО и маркируемым товарам срок начала пилота переносится с 1 февраля 2021 года на 1 октября 2021 года, срок окончания – с 1 февраля 2022 года на 1 августа 2022 года. При этом в период проведения пилота штрафные санкции не применяются», - говорится в сообщении комитета.
Также в рамках приказа исключены обязательства по ведению виртуального склада «Малая торговая точка», исключены обязательства по подтверждению СНТ (за исключением подакцизных товаров) «Малая торговая точка». В целях оптимизации документооборота исключены обязательства по оформлению бухгалтерских документов по накладной на отпуск товаров на сторону (форма З-2) и накладной на внутреннее перемещение запасов (форма З-5), в случае оформления СНТ. Реализована возможность выписки ЭСФ не дожидаясь представления заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ФНО 328.00 (на основе первичной СНТ). Исключены отдельные требования по ведению виртуального склада и оформления СНТ по золотосодержащей продукции. Исключены требования по оформлению СНТ на перемещение в пределах одного юридического лица по нефтепродуктам и табачным изделиям.