Сроки «пилота» по сопроводительным накладным на товары продлены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил о продлении сроков пилотного проекта во внедрению сопроводительных накладных на товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно списания товаров сообщаем, что списание товаров с «Виртуального склада» осуществляется на основании СНТ на реализацию товаров, либо, в случае необходимости списать товары можно по форме «Списание». Также, в настоящее время в ИС ЭСФ разрабатывается механизм автоматического списания товаров с «Виртуального склада» для налогоплательщиков с категорией «Малая торговая точка», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

«Дополнительно сообщаем, что по просьбам представителей бизнеса сроки Пилота продлеваются по подакцизным товарам, ввозу товаров на территорию Республики Казахстан, вывозу товаров с территории Республики Казахстан, а также по товарам, по которым ЭСФ подлежат выписке посредством «Виртуального склада» до 1 апреля 2022 года», - заключил министр.

Ранее Е. Жамаубаев объяснил внедрение с 2021 года сопроводительных накладных на товары.

«Внедрение СНТ предназначено для обеспечения прозрачности и сквозного контроля перемещения товаров от момента импорта до розничной реализации или экспорта и является мерой, направленной на пресечение теневого товарооборота, поскольку исключается возможность оформления документов в адрес фиктивных грузополучателей, банкротов и ликвидированных компаний, а также оформление бестоварных сделок. В целях плавного перехода к внедрению СНТ с начала 2021 года запущен Пилотный проект по оформлению СНТ, к которому на первоначальном этапе подключены наиболее подготовленные налогоплательщики (подакцизная продукция, пользователи «Виртуального склада»)», - объяснил Ерулан Жамаубаев.