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    12:18, 30 Март 2021 | GMT +6

    Сроки отработки выпускников программы «Серпін» планирует снизить Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют снизить сроки отработки выпускников программы «Серпін». Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в рамках области (СКО - прим. авт.) реализуется проект «Серпін». Министерством планируется внесение изменений в Закон РК «Об образовании» в части снижения сроков отработки выпускников программы «Серпін» с трех до двух лет», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Отметим, что с 2014 года в Казахстане работает Государственная программа «Серпін - 2050» «Мәңгілік ел жастары - индустрияға».

    Цель программы – обучить и трудоустроить молодежь из регионов страны с избытком трудовых ресурсов (Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской областей) на востоке, севере и западе Казахстана - в регионах, испытывающих дефицит кадров.



    Теги:
    Образование Другие государственные органы МОН Общество Молодежь
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