Сроки отработки выпускников программы «Серпін» планирует снизить Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют снизить сроки отработки выпускников программы «Серпін». Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в рамках области (СКО - прим. авт.) реализуется проект «Серпін». Министерством планируется внесение изменений в Закон РК «Об образовании» в части снижения сроков отработки выпускников программы «Серпін» с трех до двух лет», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Отметим, что с 2014 года в Казахстане работает Государственная программа «Серпін - 2050» «Мәңгілік ел жастары - индустрияға».

Цель программы – обучить и трудоустроить молодежь из регионов страны с избытком трудовых ресурсов (Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской областей) на востоке, севере и западе Казахстана - в регионах, испытывающих дефицит кадров.



