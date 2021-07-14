РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:33, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Сроки обязательной вакцинации продлевают в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока обязательной вакцинации для сферы услуг. В то же время с 15 июля сотрудников не будут проверять на статус вакцинации. Об этом сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с поручением Президента и протокольным поручением МВК, государственные органы до 19 июля будут рассматривать вопрос о продлении срока обязательной вакцинации. После 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока для сферы услуг. Вчера МВК было принято решение рассмотреть вопрос продления сроков обязательной вакцинации», - сказал Ержан Байтанаев.

    По его словам, государственные органы рассматривают вопрос и вносят предложения для сотрудников сферы услуг.

    «После 15 июля никаких проверок на статус вакцинации не будет», - отметил официальный представитель комитета.

    Напомним, что на заседании МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщалось о поручении по пересмотру и установления до 19 июля реальных сроков проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса.




    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!