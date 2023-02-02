Сроки обустройства пунктов пропуска на таможенной границе с ЕАЭС продлевают Кыргызстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Сената Парламента РК одобрен закон, направленный на решение вопросов, связанных с деятельностью пунктов пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года».

Законом предлагается закрепление на уровне международного договора порядка, этапов и сроков проведения совместных контрольных мероприятий, механизма устранения выявленных нарушений, а также организационных вопросов взаимодействия участников проверки.

«Кыргызская Республика в соответствии с переходными положениями по ее присоединению к Евразийскому экономическому союзу взяла на себя обязательство обеспечить обустройство и материально-техническое оснащение всех пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе Союза в течение 24 месяцев. Кыргызская сторона не уложилась в указанные сроки, в связи с чем главами государств 14 мая 2018 года в Сочи подписан Протокол о внесении изменения с «24 месяцев» на «48 месяцев», то есть до 12 августа 2019 года. Однако указанные сроки оказались также недостаточными для кыргызской стороны, и 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан (Астана - прим.) главами государств в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан Протокол о внесении изменения с «48 месяцев» на «72 месяца», то есть до 12 августа 2021 года», - сказал заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената.

Министр объяснил, что на текущий день кыргызская сторона не сумела уложиться в данные сроки. В связи с чем, 19 апреля 2022 года в Москве был подписан Протокол о внесении изменения с «72 месяцев» на «96 месяцев», то есть до 12 августа 2023 года.

«Ратификация данного Протокола «72» на «96» месяцев не повлечет социально-экономических и правовых последствий для нашей страны, и не потребует выделения средств из республиканского бюджета», - добавил Ерулан Жамаубаев.