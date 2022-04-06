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    14:31, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Сроки обучения в колледжах РК будут зависеть от образовательных программ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сроки обучения в колледжах отныне будут зависеть от образовательных программ и необходимых результатов обучения. Об этом сообщила директор департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства колледжам предоставлена академическая самостоятельность. Ранее мы жестко регламентировали и устанавливали сроки обучения по различным квалификациям. В среднем от 2 до 4 лет. Эта норма была исключена из закона «Об образовании». Теперь сроки обучения будет зависеть от конкретных образовательных программ и необходимых результатов обучения», - отметила на брифинге глава департамента технического и профессионального образования.

    На сегодняшний день колледжи совместно с работодателями самостоятельно определяют содержание образовательных программ, сроки обучения, то есть подготовка специалистов будет соответствовать требованиям рынка труда.

    Также был составлен реестр образовательных программ.

    По словам Насымжан Оспановой, в целях обеспечения качества образовательных программ в данный реестр будут включены только те образовательные программы, которые прошли экспертизу через учебно-методические объединения колледжей и работодателей. В этом году более 4 тысяч программ будет проходить экспертизу.

    Напомним, свыше 61 тысячи абитуриентов зачислены в колледжи по квотным категориям в РК.

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