Сроки обучения в колледжах РК будут зависеть от образовательных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сроки обучения в колледжах отныне будут зависеть от образовательных программ и необходимых результатов обучения. Об этом сообщила директор департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки РК Насымжан Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства колледжам предоставлена академическая самостоятельность. Ранее мы жестко регламентировали и устанавливали сроки обучения по различным квалификациям. В среднем от 2 до 4 лет. Эта норма была исключена из закона «Об образовании». Теперь сроки обучения будет зависеть от конкретных образовательных программ и необходимых результатов обучения», - отметила на брифинге глава департамента технического и профессионального образования.

На сегодняшний день колледжи совместно с работодателями самостоятельно определяют содержание образовательных программ, сроки обучения, то есть подготовка специалистов будет соответствовать требованиям рынка труда.

Также был составлен реестр образовательных программ.

По словам Насымжан Оспановой, в целях обеспечения качества образовательных программ в данный реестр будут включены только те образовательные программы, которые прошли экспертизу через учебно-методические объединения колледжей и работодателей. В этом году более 4 тысяч программ будет проходить экспертизу.

Напомним, свыше 61 тысячи абитуриентов зачислены в колледжи по квотным категориям в РК.