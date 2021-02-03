Сроки обеспечения очередников социальным жильем просят назвать депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева обратилась с депутатским запросом касательно очереди на социальное жилье к Премьер-Министру РК Аскару Мамину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За время встреч с населением в рамках прошедшей предвыборной кампании мы получили множество наказов избирателей. Часть из них была связана с вопросами получения социального жилья. В настоящее время в очереди на жилье стоит 540 тысяч граждан. Несмотря на высокие темпы жилищного строительства, очереди на социальное жилье не уменьшаются, а где-то даже растут. Даже при очень активном строительстве жилья, никто не берет на себя смелость назвать тот срок, когда требования всех очередников будут удовлетворены. Государство постоянно расширяет возможности для самостоятельного приобретения жилья, через систему жилстройсбережений и различные механизмы кредитования. Так, по поручению Главы государства К.К. Токаева, для предоставления жилищных займов особо уязвимым слоям населения, доходы которых не превышают 3,7 прожиточных минимума, была запущенна программа 5-10-20 «Шанырақ», оператором которой выступает АО «Отбасы Банк», - сказала Снежанна Имашева на пленарном заседании Мажилиса.

Однако условия программы таковы, что как раз-таки таким категориям как многодетные, одинокие родители, инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты она недоступна. Из 37 тысяч поступивших заявок одобрено лишь 1500.

«Причины следующие. Первая. Необходимо подтвердить семейный доход от трудовой или предпринимательской деятельности, с отчислениями за последние 6 месяцев. Как правило, такое требование выставляется банками для подтверждения платежеспособности клиента. Однако уязвимые категории граждан чаще всего не имеют вообще никаких официальных доходов, кроме пособий и пенсий», - отметила депутат.

При этом, по ее словам, многие из них вынуждены снимать жилье и ежемесячно изыскивать 50-100 тысяч тенге на оплату аренды.

«Эту сумму и могли бы они направить на погашение жилищного займа. При этом мерилом их платежеспособности могла бы служить хорошая кредитная история. Потому что без подтверждения доходов, им доступны только товарные кредиты и кредиты микрофинансовых организаций, под высокие проценты. При этом они выплачивают их вовремя, чтобы не испортить кредитную историю. Должники, возвращающие беззалоговые и дорогие кредиты своевременно – дисциплинированы, полагаю возможным их участие в программе. Об этом и просили избиратели на встречах», - подчеркнула С. Имашева.

Вторая причина – жилье можно приобрести только на первичном рынке, но цены на новое жилье очень высоки.

«По программе «Шанырак» в регионах максимальная сумма займа составляет 12 миллионов тенге. По этой цене в новостройке можно купить лишь 1-2 комнатную квартиру, но и этого нет, поскольку такое жилье выкупается уже на этапе строительства. Дешевого жилья, строящегося за счет средств местного исполнительного органа тоже недостаточно. Вторичный рынок частично удовлетворил бы спрос. Все же цель программы - не только развитие строительного сектора, как объясняют создатели программы, а сокращение очереди на социальное жилье. Разумные ограничения стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке, могли бы предотвратить рост цен на «вторичке», - считает мажилисвумен.

Она призвала расширить возможности для приобретения жилья гражданам из социально уязвимой категории населения и пересмотреть условия программы 5-10-20 «Шанырак» в следующей части:

1) Предоставить возможность уязвимым категориям граждан получать жилищные займы без подтверждения дохода, с оценкой их платежеспособности по дополнительным параметрам.

2) обеспечить возможность покупать жилье по программе со вторичного рынка недвижимости.