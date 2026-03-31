Сроки начала весенней охоты назвали в Костанайской области

Согласно приказу Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, весенняя охота в регионе будет проходить в разные сроки — в зависимости от районов.

Так, в Амангельдинском, Джангельдинском районах, а также на территориях, подчиненных акимату Аркалыка, охота на селезней уток разрешена с 4 по 18 апреля 2026 года.

На закрепленных охотничьих угодьях других районов Костанайской области — Наурзумского, Камыстинского, Аулиекольского и Житикаринского — на селезней уток с 18 апреля по 02 мая 2026 года.

На закрепленных охотничьих угодьях других районов Костанайской области (кроме Амангельдинского, Джангельдинского районов, Наурзумского, Камыстинского, Аулиекольского, Житикаринского районов и на землях подчиненных акимату г. Аркалыка):

на селезней уток — с 25 апреля по 9 мая 2025 года;

на самцов тетерева — с 25 апреля по 9 мая 2025 года.

Разрешения на охоту будут выдавать охотпользователи. При этом в путевках обязательно должно быть указано конкретное охотничье хозяйство.

Специалисты призывают охотников соблюдать порядок, правила охоты и технику безопасности при обращении с оружием и учитывать требования пожарной безопасности.

Отдельно подчеркивают способ охоты: весной добывать селезней уток можно только при наличии подсадной утки или чучела.

По информации главного специалиста отдела животного мира и охотничьего хозяйства Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустама Бидибаева, за незаконную охоту предусмотрена ответственность. Нарушителям грозят штрафы или уголовное наказание, а также обязанность возместить ущерб за каждое добытое животное. Особенно строго запрещена охота на виды, занесенные в Красную книгу Казахстана.

Со списком животных и птиц, на которых можно охотиться в Казахстане можно ознакомиться здесь.