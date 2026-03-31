телерадиокомплекс президента РК
    20:37, 30 Март 2026 | GMT +5

    Сроки начала весенней охоты назвали в Костанайской области

    В апреле стартует весенняя охота на селезней уток и тетерева. Охотникам напомнили о правилах безопасности и ответственности за нарушения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    Согласно приказу Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, весенняя охота в регионе будет проходить в разные сроки — в зависимости от районов.

    Так, в Амангельдинском, Джангельдинском районах, а также на территориях, подчиненных акимату Аркалыка, охота на селезней уток разрешена с 4 по 18 апреля 2026 года.

    На закрепленных охотничьих угодьях других районов Костанайской области — Наурзумского, Камыстинского, Аулиекольского и Житикаринского — на селезней уток с 18 апреля по 02 мая 2026 года.

    На закрепленных охотничьих угодьях других районов Костанайской области (кроме Амангельдинского, Джангельдинского районов, Наурзумского, Камыстинского, Аулиекольского, Житикаринского районов и на землях подчиненных акимату г. Аркалыка):

    • на селезней уток — с 25 апреля по 9 мая 2025 года;
    • на самцов тетерева — с 25 апреля по 9 мая 2025 года.

    Разрешения на охоту будут выдавать охотпользователи. При этом в путевках обязательно должно быть указано конкретное охотничье хозяйство.

    Специалисты призывают охотников соблюдать порядок, правила охоты и технику безопасности при обращении с оружием и учитывать требования пожарной безопасности.

    Отдельно подчеркивают способ охоты: весной добывать селезней уток можно только при наличии подсадной утки или чучела.

    По информации главного специалиста отдела животного мира и охотничьего хозяйства Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустама Бидибаева, за незаконную охоту предусмотрена ответственность. Нарушителям грозят штрафы или уголовное наказание, а также обязанность возместить ущерб за каждое добытое животное. Особенно строго запрещена охота на виды, занесенные в Красную книгу Казахстана.

    Со списком животных и птиц, на которых можно охотиться в Казахстане можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Птицы Костанайская область Безопасность
    Дарья Аверченко
