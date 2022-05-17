17 Мая 2022 15:20

Срок выдачи виз туристам в Кыргызстане сократят до 1 дня

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Чолпон-Ате прошло первое заседание Национального совета по развитию туризма под председательством главы кабинета министров Акылбека Жапарова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кабмина Кыргызской Республики.

На заседании обсуждались предложения по развитию туристической отрасли в целом, а также принимаемые госорганами меры по реализации государственной политики в сфере туризма.

Акылбек Жапаров отметил, что в этом году ожидается большой приток туристов в страну, в связи с чем необходимо тщательно подготовиться к предстоящему туристическому сезону.

«Срок выдачи электронных виз иностранным туристам сокращен наполовину и составляет 2,5 дня, но и этот срок надо сокращать - до одного дня. Нужно украсить национальными юртами дороги, ведущие к озеру. Наибольшее число туристов въезжает в страну через границу с Казахстаном. Необходимо создать отдельный «зеленый» коридор для них в пунктах пропуска, для этого есть все возможности. Мы готовы поддержать лучшие проекты, направленные на развитие туризма, в рамках государственно-частного партнерства», - заявил председатель кабмина.

Спикер добавил, что Совет по развитию туризма должен в оперативном порядке разработать стратегическую программу развития сектора. Заседания совета, в состав которого входят в том числе предприниматели, работающие в туристической сфере, будут проводиться ежемесячно.

По итогам заседания председателем кабинета министров был дан ряд поручений, в том числе по улучшению подъездных путей к туристическим комплексам и пансионатам.