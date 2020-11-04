Срок службы участкового инспектора планируют увеличить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, как в стране планируют повышать статус участковых инспекторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законодательно повышаем статус участковых инспекторов. Президент отметил, что «участковый – это ключевая фигура профилактики преступности на конкретной территории. Он призван решать проблемы местного населения, пресекать преступность, повышать качество жизни граждан». Для исполнения его поручения расширяем полномочия участковых по пресечению правонарушений, в том числе в сфере быта», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе онлайн-брифинга МВД РК.

Предполагается законодательно наделить участковых правом самостоятельно устанавливать запреты и ограничения нарушителям, к примеру:

– выдворять из жилища, при угрозе совершения дебоширом правонарушения;

– выносить предписания об устранении нарушений в рамках компетенции полиции

и в пределах адм.участка;

– расширить перечень статей, по которым он может принимать решения и накладывать взыскания.

Министр отметил, что планируется также довести количество участковых инспекторов до норм положенности за счет внутренних резервов, то есть перераспределения штатной численности.

Ерлан Тургумбаев также сообщил об увеличении срока службы участковых инспекторов.

«Устанавливается срок нахождения на должности участкового – не менее 5 лет. Это очень важно. Только опытный сотрудник, который досконально знает свой участок и его жителей, которому доверяют граждане, может эффективно решать вопросы их безопасности. Кроме того, с акиматами прорабатываются вопросы строительства новых участковых пунктов, в том числе совмещенных с жильём для участковых инспекторов, а также улучшения условий несения службы», - сообщил министр.

Напомним, 29 октября под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание коллегии МВД, в ходе которого были рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за 9 месяцев текущего года и ход исполнения поручений Президента.