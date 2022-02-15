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Срок сдачи форм налоговых отчетностей продлили до 18 февраля в Казахстане

15 Февраля 2022 19:31
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Срок сдачи форм налоговых отчетностей продлили до 18 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 февраля Комитетом госдоходов Министерства финансов РК зафиксированы технические неполадки в функционировании Web-приложения «Кабинет налогоплательщика», в связи с возросшей нагрузкой на каналы связи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«В рамках возникших неполадок ведутся технические работы по устранению и восстановлению работоспособности Web-приложения «Кабинет налогоплательщика».

В связи с наличием данных неполадок срок предоставления форм налоговых отчётностей продлен на 3 рабочих дня до 18 февраля 2022 года включительно», - говорится в сообщении КГД.



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#Минфин РК   #Цифровой Казахстан   #Налоги  
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