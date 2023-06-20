Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 10-летия национального конкурса «Мерейлі отбасы» подача заявок на участие в городском этапе конкурса продлена до 1 июля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Распоряжение Президента РК о ежегодном проведении национального конкурса «Мерейлі отбасы» подписано 6 декабря 2013 года.

Основными целями конкурса являются укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного брака; повышение ответственности родителей в воспитании детей; пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и престарелых родителях; продвижение положительного имиджа казахстанской семьи.