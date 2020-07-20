Срок приема заявлений на образовательные гранты продлили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продлен срок приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов до 30 июля включительно. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

«Для удобства абитуриентов МОН принято решение о продлении срока приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов до 30 июля (включительно).

Документы на грант можно подать двумя способами: через eGov; через виртуальную приемную комиссию вуза. По видеообращению абитуриентов сотрудники виртуальных приемных комиссий вузов вместе с ними будут заполнять заявление, попутно отвечая на вопросы и помогая выбрать нужную образовательную программу», - отмечается в сообщении.

Результаты конкурса будут известны до 15 августа