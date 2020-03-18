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Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней - КГД

18 Марта 2020 08:50
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Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней - КГД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней, то есть до 30 апреля 2020 года, при условии ее представления в электронном виде. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщает Комитет государственных доходов Минфина РК.

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« Соответственно, декларации, представленные до 30 апреля 2020 года, будут считаться представленными своевременно. Данное продление распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности за 2019 год - 100.00, 110.00, 150.00, 220.00, 230.00, 240.00, 700.00, 860.00, 870.00, 871.00, 920.00», - уточняется в сообщении КГД.


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Ключевые слова: Минфин РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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