Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:40
-
-
вчера 21:29
Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней - КГД
18 Марта 2020 08:50
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок представления налоговой отчетности за 2019 год продлен на 30 календарных дней, то есть до 30 апреля 2020 года, при условии ее представления в электронном виде. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщает Комитет государственных доходов Минфина РК.
Новости по темеНалоговые стимулы для отдельных категорий бизнеса предоставят в Казахстане Сколько предпринимателей применяют контрольно-кассовые машины Дополнительные сервисы для налогоплательщиков появятся в 2020 году
« Соответственно, декларации, представленные до 30 апреля 2020 года, будут считаться представленными своевременно. Данное продление распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности за 2019 год - 100.00, 110.00, 150.00, 220.00, 230.00, 240.00, 700.00, 860.00, 870.00, 871.00, 920.00», - уточняется в сообщении КГД.
Ключевые слова: Минфин РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Пассажиров и водителей будут проверять тепловизорами на блокпостах в Алматы
- Генпрокуратура РК: от штрафа до лишения свободы грозит за нарушение карантина и заражение людей
- В детсадах ВКО два раза в день проводится дезинфекция
- Почти 800 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, доставили полицейские в медучреждения Алматы
- Два новых случая коронавируса в Алматы: о состоянии заразившихся рассказали в Минздраве
- Минздрав Монголии подтвердил пятый случай заражения коронавирусом в стране
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047