РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:12, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Срок пребывания детей с их осужденными матерями продлят в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь, в случае освобождения осужденных женщин в течение года, их дети будут вправе содержаться в пенитенциарном Доме ребенка и после достижения ими трехлетнего возраста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

    Об этом сегодня на площадке Международного онлайн-форума «Пенитенциарная система в новой реальности» сообщил председатель КУИС Жанат Ешмагамбетов.

    Как отмечает Глава КУИС, проект будет осуществляться в рамках Плана первоочередных мер в области прав человека, утвержденного Правительством.

    Наряду с этим, подготовлены и предварительно согласованы с государственными органами ряд поправок, где также учтены и предложения, поступившие в рамках форума 2019 года («Открытый диалог – инструмент реформирования пенитенциарной системы») . Они предусматривают отсрочку отбывания наказания при тяжелом заболевании, немедленное исполнение постановлений судов об освобождении вследствие тяжелой болезни, обязательное уведомление прокуратуры при переводе осуждённого и другие.

    «Мы не оставили без внимания ни одно предложение, которое было озвучено. Большинство из них уже реализованы» , - отмечает Ешмагамбетов.

    Напомним, в настоящее время в стране функционирует один пенитенциарный Дом ребенка, он расположен при женской колонии ЛА-155/4 Департамента УИС по Алматинской области. Ранее дети могли находиться рядом с матерями только до трехлетнего возраста, после его достижения они направлялись в детские дома либо их забирали родственники, и только в лучшем, но редком случае, их мамы освобождались и уходили на свободу вместе с детьми.

    Сегодня здесь содержатся 15 мальчиков и 15 девочек.



    Теги:
    Пенитенциарная система Закон и право Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!