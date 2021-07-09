Срок пребывания детей с их осужденными матерями продлят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь, в случае освобождения осужденных женщин в течение года, их дети будут вправе содержаться в пенитенциарном Доме ребенка и после достижения ими трехлетнего возраста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Об этом сегодня на площадке Международного онлайн-форума «Пенитенциарная система в новой реальности» сообщил председатель КУИС Жанат Ешмагамбетов.

Как отмечает Глава КУИС, проект будет осуществляться в рамках Плана первоочередных мер в области прав человека, утвержденного Правительством.

Наряду с этим, подготовлены и предварительно согласованы с государственными органами ряд поправок, где также учтены и предложения, поступившие в рамках форума 2019 года («Открытый диалог – инструмент реформирования пенитенциарной системы») . Они предусматривают отсрочку отбывания наказания при тяжелом заболевании, немедленное исполнение постановлений судов об освобождении вследствие тяжелой болезни, обязательное уведомление прокуратуры при переводе осуждённого и другие.

«Мы не оставили без внимания ни одно предложение, которое было озвучено. Большинство из них уже реализованы» , - отмечает Ешмагамбетов.

Напомним, в настоящее время в стране функционирует один пенитенциарный Дом ребенка, он расположен при женской колонии ЛА-155/4 Департамента УИС по Алматинской области. Ранее дети могли находиться рядом с матерями только до трехлетнего возраста, после его достижения они направлялись в детские дома либо их забирали родственники, и только в лучшем, но редком случае, их мамы освобождались и уходили на свободу вместе с детьми.

Сегодня здесь содержатся 15 мальчиков и 15 девочек.



