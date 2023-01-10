Срок подачи заявлений на выплату компенсации по тенговым депозитам продлен до 10 февраля

10 Января 2023, 13:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продлен срок подачи заявления на выплату компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам. Соответствующее постановление Правительства Республики Казахстан подписано и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Согласно документу, банки продолжают принимать заявления от вкладчиков до 10 февраля 2023 года. Таким образом, депозиторы, не успевшие подать заявление ранее, могут подтвердить свое согласие на получение компенсации. Сделать это можно как в отделении банка, где открыт депозит, так и онлайн через официальные мобильные приложения.

В документе также предусмотрены условия по размеру, порядку подачи и получения компенсации наследниками вкладчика. По вопросам, связанным с процедурой начисления компенсации в таких случаях, необходимо обращаться в банки, где открыты депозиты.

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов сообщили, что по состоянию на 1 января 2023 года, банки приняли заявления от вкладчиков на 303,9 млрд тенге. Это 90,5% от потенциальной общей суммы компенсации.

Премию в 10% вкладчику начислит банк, в котором у него имеется депозит. Выплаты будут проводиться после 23 февраля 2023 года.

Напоминаем, что компенсацию выплатят по тенговым депозитам, которые были открыты до 23 февраля 2022 года включительно.

КФГД рекомендует вкладчикам не упускать возможности и использовать продление срока подачи заявления, чтобы получить премию от государства.

По всем вопросам, связанным с Правилами по выплате компенсации, вкладчикам можно обратиться непосредственно в банк, где открыт депозит.

Более подробную информацию также можно узнать, направив вопросы на почту info@kdif.kz, в Тelegram-чат @kdif_ask или обратившись в колл-центр КФГД по бесплатному номеру – 1460.