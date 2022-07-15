15 Июля 2022 16:44

Срок подачи декларации на бумажном носителе истекает 15 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 15 июля 2022 года, истекает срок представления декларации о доходах и имуществе на бумажном носителе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Декларацию необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства.

Для физических лиц, желающих представить декларацию в электронном виде, срок представления истекает 15 сентября 2022 года.

С 1 января 2022 года декларацию о доходах и имуществе начали представлять лица, вошедшие в 2021 году в первый этап всеобщего декларирования и представившие ранее декларацию об активах и обязательствах. К ним относятся государственные служащие, приравненные к ним лица, крупные участники банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супруги всех перечисленных лиц.