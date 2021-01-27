Срок перехода на ОСИ остается неизменным - Нурбек Сериков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок по полному переходу на объединение собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества (ПТ) остается без изменений, то есть до 1 июля этого года. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно принятому закону в течение года до 7 января 2021 года собственники квартир, нежилых помещений должны были провести собрания и выбрать одну из форм ОСИ или ПТ. Безусловно, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране ограничила возможности собственников проводить собрания в явочном порядке. В связи с этим по рекомендации Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19 принято решение о продлении срока проведения собраний на более поздний», - сказал Нурбек Сериков в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Он отметил, что срок по полному переходу на ОСИ и ПТ остается без изменений.

«До 1 июля 2022 года все старые формы управления - КСК, потребительские кооперативы собственников квартир, потребительские кооперативы - должны по акту передать вновь созданным ОСИ и ПТ все имеющиеся технические, финансовые и иные документы и произвести ликвидацию в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. Учитывая санитарные ограничения, собственники могут проводить голосование посредством объектов информатизации», - сообщил Н. Сериков.

Ранее казахстанцам пояснили, как создать ОСИ.