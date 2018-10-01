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Срок обучения сократят в высших учебных заведениях Казахстана

12 Октября 2018 07:49 205
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Срок обучения сократят в высших учебных заведениях Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новая технология обучения будет внедрена в высших учебных заведениях Казахстана, в рамках которого закончившие вузы студенты будут обучаться не четыре года, а  2,5 - 3 года. Об этом сообщил доктор политических наук в день разъяснения Послания Президента Шарипбек Амирбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил он в своей речи, в Доме дружбы в тематический день обсуждения Послания Президента страны, один из главных вопросов, это качество образования.

«Попытка закрытия многих вузов за эти годы у нас не увенчалось успехом в связи со многими моментами. Считается, что образовательные секторы, как бизнес - нельзя трогать, но в то же время качество образования, это национальная безопасность. У нас в Казахстане около 800 колледжей и все они должны перейти на кредитную технологию обучения. Это означает, что после окончания обучения выпускники могут поступить в вузы, но не 4 года будут обучаться, а 2,5 - 3 года. И самое главное - это трудоустройство выпускников вузов. Президент уже несколько раз об этом говорил. Вот постановлением Правительства принята норма, если выпускники вузов не смогут трудоустроиться, то постепенно будут закрываться специальности и сами вузы», - говорит Шарипбек Амирбеков. 

Как он сказал, многие частные вузы заинтересованы в привлечении студентов из-за прибыли.  Теперь государство будет контролировать число поступивших в этом году и окончивших через четыре года.

«Также будут введены экзамены для абитуриентов платных университетов. Новшеством в этом году является привлечение зарубежных топ-менеджеров. Сейчас начали привлекать иностранных проректоров и ректоров. Например, в медицинском университете первый проректор из Польши. В НАРХОЗе из Америки. Насколько это эффективно покажет время», - отметил Ш.Амирбеков.

 

 

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Ключевые слова: Образование,
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Автор:

Асель Асанова

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