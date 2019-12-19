-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:40
-
вчера 22:24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Срок микрокредитования проектов многодетных семей будет до 7 лет – Минтруда
ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева в Мангистаускую область министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов посетил центр занятости населения города Жанаозена, где рассказал о ходе реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана, и отметил важность вовлечения безработного населения в активные меры содействия занятости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Свою программу в регионе глава МТСЗН РК начал с посещения центра занятости населения Жанаозена. Министр рассказал сотрудникам ЦЗН об изменениях, внесенных в Госпрограмму развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в целях реализации поручения Главы государства по вовлечению многодетных матерей в микро и малый бизнес, озвученного в Послании народу Казахстана.
«В целях обеспечения устойчивости нового бизнеса срок микрокредитования для проектов многодетных семей будет составлять до 7 лет. Для снижения финансовой нагрузки по погашению кредита номинальная ставка вознаграждения по таким проектам будет не более 4% годовых. Для многодетных семей, не имеющих достаточного залогового имущества, будут распространены механизмы гарантирования микрокредитов», – сообщил Биржан Нурымбетов.
В завершение беседы с сотрудниками ЦЗН министр призвал их активнее вовлекать безработных в меры содействия занятости, предусмотренные в Госпрограмме «Еңбек».
Также в ходе рабочей поездки Биржан Нурымбетов посетил в Жанаозене швейную фабрику «Жанарыс».
- Бумага превратилась в табак: таможенники задержали контрабанду в Мангистауской области
- Бердибек Сапарбаев посетил ряд социальных объектов в Жанаозене
- Аскар Мамин провел заседание Совета Евразийского банка развития
- Тимур Токтабаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК
- Эффект от реализации программы «Цифровой Казахстан» превысил 600 млрд тенге – Аскар Мамин
- Защита сотрудников от дискриминации: специальный пункт внесут в трудовое законодательство страны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана