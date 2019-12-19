Срок микрокредитования проектов многодетных семей будет до 7 лет – Минтруда

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева в Мангистаускую область министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов посетил центр занятости населения города Жанаозена, где рассказал о ходе реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана, и отметил важность вовлечения безработного населения в активные меры содействия занятости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Свою программу в регионе глава МТСЗН РК начал с посещения центра занятости населения Жанаозена. Министр рассказал сотрудникам ЦЗН об изменениях, внесенных в Госпрограмму развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в целях реализации поручения Главы государства по вовлечению многодетных матерей в микро и малый бизнес, озвученного в Послании народу Казахстана.

«В целях обеспечения устойчивости нового бизнеса срок микрокредитования для проектов многодетных семей будет составлять до 7 лет. Для снижения финансовой нагрузки по погашению кредита номинальная ставка вознаграждения по таким проектам будет не более 4% годовых. Для многодетных семей, не имеющих достаточного залогового имущества, будут распространены механизмы гарантирования микрокредитов», – сообщил Биржан Нурымбетов.

В завершение беседы с сотрудниками ЦЗН министр призвал их активнее вовлекать безработных в меры содействия занятости, предусмотренные в Госпрограмме «Еңбек».

Также в ходе рабочей поездки Биржан Нурымбетов посетил в Жанаозене швейную фабрику «Жанарыс».