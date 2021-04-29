Срок хранения кредитных историй сокращен с десяти до пяти лет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат в двух чтениях принял законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности инициирован депутатами Мажилиса. 3 марта текущего года данный законопроект был одобрен Мажилисом во втором чтении.

Как отметил депутат Мажилиса Парламента Альберт Рау, законопроект предусматривает нормы , обязывающие микрофинансовые организации указывать информацию о полной стоимости кредита на первой странице договора;

запрещающие банкам и микрофинансовым организациям начислять вознаграждение на капитализированное просроченное вознаграждение (неустойку, штрафы, пени, комиссии);

«Ряд поправок направлен на повышение эффективности механизма досудебного урегулирования проблемной задолженности по займам граждан путем введения единого правового режима урегулирования просроченной задолженности для всех кредиторов – банков и небанковских кредитных организаций. На уровне подзаконного акта будет определен порядок рассмотрения кредиторами обращений заемщиков; сокращения в 2 раза сроков (со 180 до 90 дней) взаимодействия заемщика и кредитора для урегулирования проблемной задолженности», - сказал Альберт Рау в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Он также проинформировал, что для очищения негативной кредитной истории заемщиков, на сегодняшний день погасивших кредиты и не имеющих задолженностей, сокращен срок хранения кредитных историй в кредитных бюро с 10 до 5 лет.

«В целях повышения ответственности коллекторских агентств установлены требования к минимальному размеру их уставного капитала, который будет устанавливаться нормативным правовым актом уполномоченного органа. Для усиления надзора за выдачей займов и микрокредитов населению банки и микрофинансовые организации обязали представлять в кредитное бюро информацию о номинальных и годовой эффективной ставках вознаграждения», - отметил Альберт Рау.

Кроме того, депутатами были внесены изменения, касающиеся недопущения роста рисков в кредитовании и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан по кредитам:

по истечении 180 дней просрочки ввести запрет на начисление вознаграждения, комиссий и иных платежей обязательств по всем ипотечным займам (справочно: в настоящее время запрет действует в отношении ипотечных жилищных займов);

по аналогии с банковским законодательством ограничить размер неустойки за просрочку по микрокредитам.

«В целях недопущения недобросовестных действий коллекторских организаций предлагается ввести запрет коллекторам на взаимодействие с чужих телефонных номеров; установить обязанность видео-, аудиофиксации процесса взаимодействия с должниками; ограничить взаимодействие коллектора с третьими лицами», - добавил депутат.



