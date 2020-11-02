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Срок хранения антител к коронавирусу в организме переболевшего назвали ученые

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Ноября 2020, 10:13
Срок хранения антител к коронавирусу в организме переболевшего назвали ученые

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Антитела к коронавирусу нового типа могут сохраняться в организме переболевшего инфекцией до пяти месяцев. К таким выводам пришли специалисты из американского медицинского центра Маунт Синай (штат Нью-Йорк) в исследовании, опубликованном в журнале Science, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Всего в исследовании приняли участие более 30 тысяч человек. Уточняется, что антитела могут сохраняться в организме в течение пяти месяцев, если пациент перенес заболевание в легкой или умеренной форме.

Ранее главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин в интервью газете «Известия» сообщил, что гуморальный иммунитет может пропасть через три-пять месяцев у переболевших коронавирусной инфекцией, что означает высокий риск повторного заражения.

Основной функцией гуморального (антительного) иммунитета является защита от внедрения, размножения и распространения в организме генетически чужеродного материала (бактерий, вирусов и т. д.). Во время заболевания формируется также еще и клеточный иммунитет, в котором антитела не участвуют.

Напомним, что подробнее узнать о том, как формируются антитела к вирусу в организме человека можно здесь.


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