Срок годности вакцин от COVID-19 на 15 млн евро истекает в Нидерландах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Более 800 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19 производителя «Novavax» могут быть не использованы в Нидерландах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как передают нидерландские СМИ, правительство страны в рамках борьбы с коронавирусом закупило 840 тысяч доз вакцины американского фармконцерна Novavax. Однако похоже, что запасы этой «белковой вакцины» останутся не востребованными. На сегодняшний день вакциной Novavax в Нидерландах вакцинировано только 655 человек, еще 329 жителей ждут очереди. При этом у большинства препаратов короткий срок годности – 31 августа 2022 года. Общая стоимость данной партии составляет примерно 15 млн. евро, пишет портал Trouw .

С 11 марта 2022 года жители Нидерландов могут записаться на вакцинацию препаратом Novavax по телефону. Людям делают по две прививки, поэтому 840 тыс. вакцин рассчитаны на 420 тыс. человек.

Поэтому министерство здравоохранения Нидерландов приняло решение пожертвовать 420 тыс. доз другим странам. Однако нидерландская пресса сомневается в востребованности этих поставок. Поскольку в большинстве стран также наблюдается излишек данных препаратов.



