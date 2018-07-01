Срок безвизового пребывания в Беларуси продлили до 30 дней

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В документе актуализирован перечень государств, граждане которых вправе воспользоваться режимом безвизового въезда и выезда: из него исключены страны, с которыми Беларусь заключила двусторонние соглашения о взаимной отмене виз.

Для безвизового въезда в Беларусь иностранным гражданам необходимо при себе иметь действительный паспорт или заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам, либо 50 базовым величинам, если пребывание составит полные 30 дней), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии и Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в паспорте действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда. В отношении граждан Китая данный порядок безвизового въезда в Беларусь будет применяться до 10 августа 2018 года - до вступления в силу двустороннего соглашения о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

Порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также планирующих вылететь в российские аэропорты, поскольку данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется.

Безвизовый режим также не распространяется на иностранных граждан, следующих в Беларусь для трудоустройства, ведения коммерческой деятельности и обучения, длительность которого превышает 30 суток.

Срок безвизового пребывания исчисляется в целых календарных сутках. Первым суткам соответствует дата прибытия, последним - дата убытия (вне зависимости от времени прибытия или убытия). При этом срок безвизового пребывания не может быть продлен сверх установленных 30 суток. Иностранные граждане, планирующие находиться в Беларуси более пяти рабочих дней, должны будут зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания в стране. При проживании в гостиницах, хостелах, санаториях и прочих коллективных средствах размещения регистрация осуществляется администрациями этих учреждений по умолчанию во время заселения.

Принятие указа призвано способствовать дальнейшему развитию белорусской туристической отрасли, обеспечить доступность санаторного и медицинского туризма в Беларуси, стать одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности Беларуси в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний. Документ вступает в силу после официального опубликования.

Напомним, казахстанцы могут находиться в Беларуси без виз до 90 дней. (В соответствии с Правилами въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК, утвержденными Постановлением Правительства РК от 21 января 2012 г. № 148 для граждан государств-членов Евразийского экономического союза регистрация оформляется на 90 суток с даты въезда в РК).