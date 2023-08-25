Срочные вклады казахстанцев составили почти 15 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля 2023 года срочные вклады населения страны в БВУ РК достигли почти 14,9 трлн тенге. За месяц вклады выросли на 2,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.



Лидером по месячному росту срочных вкладов физлиц среди банков — участников системы гарантирования депозитов стал Bereke Bank: сразу плюс 10,4%, до 257,5 млрд тг. За год вклады банка выросли и вовсе на 87,4%.

В топ-3 по месячному росту также вошли КЗИ Банк (плюс 8% за месяц) и Банк ВТБ (плюс 7,4%), оба — иностранные «дочки».

В пятёрку лидеров попали Bank RBK, с ростом вкладов физлиц на 5,6%, и Евразийский Банк с ростом на 4,5%.

Помимо месячного роста, срочные вклады физлиц заметно увеличились и в долгосрочной динамике. Так, за год сумма выросла сразу на 31,2%, а за пять лет — сразу более чем вдвое.

Стоит отметить, что Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) обеспечивает сохранность денег, размещённых в срочный вклад, и накопленного вознаграждения:

вклад на сумму до 10 млн тг (с учётом накопленного вознаграждения) — под полной защитой;

вклад ровно на 10 млн тг — тоже полностью защищён, но вознаграждение начисляется уже сверх максимальной гарантируемой суммы;

вклад на сумму более 10 млн тг, например, на 11 млн тг — защищён на максимальную сумму в 10 млн тг. 1 млн тг — вне максимальной суммы гарантии, и КФГД не может гарантировать возврат этих денег.