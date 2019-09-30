Срочно решить проблему с водой в Жезказгане потребовал Женис Касымбек

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек отреагировал на жалобы жезказганцев на коммунальную проблему. Из-за аварии на Уйтас-Айдосском водоводе жители города остались без питьевой воды, передаёт МИА «Казинформ».

Ситуация вызвала большой резонанс в социальных сетях. Люди жалуются на нехватку подвозной воды.

«Это абсолютно ненормальная ситуация, когда у жителей города несколько дней нет питьевой воды. Мы говорим о готовности к отопительному сезону. Какая готовность, если вы не можете подать горячую воду? Более того, проблемы с холодной водой. В моей приёмной скопилось огромное количество звонков по качеству работы ваших организаций, которые занимаются подвозом воды. Сегодня отработайте, чтобы решить этот вопрос», - прокомментировал Женис Касымбек.

Аким Жезказгана Кайрат Бегимов доложил, что ночью ликвидировали порыв на водоводе и сейчас ведутся работы по его запуску.

Аким области поручил как можно быстрее ликвидировать аварию.

Женис Касымбек потребовал от подчинённых отслеживать социальные сети и самим вести страницы.

«Я открыл личную страницу в Facebook. Сегодня это необходимая реальность. В первую очередь это нужно для того, чтобы понимать ситуацию в онлайн-режиме и оперативно реагировать на нужды жителей области. Как показала неделя работы, люди требуют решения самых разных вопросов. Практически все обращения имеют конкретный характер. Многие комментарии указывают на очевидные проблемы. Я призываю вас, коллеги, присутствовать в социальных сетях. Не просто заводить страницу, а точечно работать с народом. Сегодня время такое, что действительно многие вопросы надо решать в ручном режиме. Не ждите поручений сверху, сами оперативно принимайте решения», - сказал аким области.