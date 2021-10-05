Срочно перейти на «зимнюю резину» рекомендует водителям акимат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ожидается дождь с переходом в снег и похолоданием, что ожидаемо вызовет гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые алматинцы! В ночь с 5 на 6 по 7 октября в городе Алматы с перерывами ожидается выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег с понижением температуры воздуха до 0, +4 градусов, в период которых прогнозируются гололедные явления. В этой связи рекомендуем владельцам автомобилей заменить летние шины на зимние», - обратились власти города к горожанам.

Во избежание опозданий на работу автолюбителей и пешеходов попросили утром заблаговременно выйти из дома.

«В связи с возможным возникновением обледенений, накатов на проезжей части дорог рекомендуем водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений, пешеходам соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки», - отметили в управлении жилищной политики Алматы.







