РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:05, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Срочно перейти на «зимнюю резину» рекомендует водителям акимат Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ожидается дождь с переходом в снег и похолоданием, что ожидаемо вызовет гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые алматинцы! В ночь с 5 на 6 по 7 октября в городе Алматы с перерывами ожидается выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег с понижением температуры воздуха до 0, +4 градусов, в период которых прогнозируются гололедные явления. В этой связи рекомендуем владельцам автомобилей заменить летние шины на зимние», - обратились власти города к горожанам.

    Во избежание опозданий на работу автолюбителей и пешеходов попросили утром заблаговременно выйти из дома.

    «В связи с возможным возникновением обледенений, накатов на проезжей части дорог рекомендуем водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений, пешеходам соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки», - отметили в управлении жилищной политики Алматы.




    Теги:
    Погода Безопасность Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!