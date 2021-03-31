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    13:25, 31 Март 2021 | GMT +6

    Срочно нуждался в кислороде: особенному ребенку помогли столичные полицейские

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через мобильное приложение 102 помогли ребенку, нуждающемуся в кислороде столичные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

    На канал Центра оперативного управления через мобильное приложение 102 поступил аудиозвонок от взволнованной жительницы города, которая просила помощи у сотрудников полиции для экстренной транспортировки 5-летнего ребенка с обследования до дома. Женщина опасалась, что, сев с ребенком в такси, она рисковала не довезти ребенка, так как у них заканчивался кислород. Для поддержания жизнедеятельности ребенка используют кислородный аппарат, который находился дома, поэтому необходимо было быстро доставить его домой.

    Полицейские оперативно приняли вызов и незамедлительно выехали по адресу. В течение 10 минут женщину с ребенком доставили домой и завели в квартиру. Мать выразила огромную благодарность в адрес полицейских за оперативную помощь в транспортировке сына.

    Сотрудники автопатруля «Талас» Полка патрульной полиции ДП города Нур-Султана старший лейтенант Берик Аккозов и лейтенант полиции Адилет Амантай в свою очередь говорят, что когда увидели взволнованную маму с ребенком, поняли, что медлить нельзя и предприняли все необходимые меры для оказания помощи.

    С момента запуска нового процесса приема сообщений граждан через мобильное приложение 102 в полицию поступило 180 обращений.

    Омниканальный процесс приема сообщений граждан позволяет сделать полицию ближе и доступнее для населения. С помощью приложения каждый житель столицы может направлять информацию о совершенном правонарушении и быть уверенным, что его сообщение не останется без реагирования.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Общество Происшествия Правоохранительные органы
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