Средства, выделенные Жанааркинскому району области Улытау в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», не освоены
По словам руководителя управления экономики области Улытау Виктории Ставицкой, освоение средств в регионе составляет лишь 14,7% от годового плана. Причины – несвоевременное проведение тендерных процедур и, соответственно, несвоевременное начало работ.
В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» в текущем году по области предусмотрена реализация 21 проекта в 9 сельских населенных пунктах. При этом 3 проекта связаны со строительством объектов (строительство ФОКа в поселке Жанаарка, строительство сельской больницы на 20 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Улытау, строительство подводящих сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 10 одноквартирных трехкомнатных коммунальных жилых домов в селе Ұлытау), 17 проектов – с ремонтом внутрипоселковых дорог в Улытауском и Жанааркинском районах. Еще 1 проект – капитальный ремонт Дома культуры в поселке Карсакпай. Отметим, что по ремонту внутрипоселковых дорог предусмотрено 17 проектов (общая их протяженность – 45 км), из них 7 проектов – по Жанааркинскому району (22,3 км), 10 – по Улытаускому (22,7 км).
В этой связи аким области Берик Абдыгалиулы вынес предупреждение акиму Жанааркинского района.