Средства утильсбора передать аграриям предлагает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Средства утильсбора передать аграриям предлагает сенатор Али Бектаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем депутатском запросе Али Бектаев выразил обеспокоенность ситуацией в аграрном секторе страны. По его словам, предстоящий год станет особенно тяжелым для аграриев страны. Засуха и рост цен на минеральные удобрения и пестициды – будут негативно влиять на отрасль. Вместе с тем, из-за санкций, наложенных на Россию, возможно увеличение объёмов поставок продовольствия из России в Казахстан.

На этом фоне, по словам Али Бектаева, серьезную проблему создает низкая оперативность работы профильных госорганов.

«Правила субсидирования они готовят лишь к 1-му июля 2022 года. Между тем, у аграриев, особенно на юге страны в это время работа уже должна «кипеть». Ни один из ключевых вопросов, связанных с топливом, минеральными удобрениями и водообеспечением - не решен. Тем не менее размер и виды субсидий, порядок их распределения планируется изменить. Аграрный сектор - не площадка для экспериментов. Наоборот, необходимо оказать дополнительную поддержку сельскому хозяйству, особенно в этом году. Возможно, часть из 200 млрд тенге утильсбора со счетов АО «Жасыл Даму» лучше направить на развитие аграрного сектора. Обеспечить население продуктами питания важнее, чем автомобилями», - отметил Али Бектаев на пленарном заседании палаты.

Не оставил без внимания депутат и резкий рост цен на самые необходимые для сельхозпроизводителей минеральные удобрения. По его данным, в январе 2021 года тонна аммиачной селитры производства АО «КазАзот» стоила 81 тыс. тенге, в декабре ее стоимость увеличилась до 200 тыс. тенге, то есть в 2,5 раза. Цена аммофоса производства АО «Казфосфат» за тот же период увеличилась вдвое и составила 207 тысяч тенге. Сенатор отметил необходимость принятия жёстких мер по регулированию цен и экспорта минеральных удобрений в стране. Жёсткое регулирование, по мнению сенатора, должно быть так и в сфере тарифообразования на воду.

«Нехватка воды ощущается уже с начала года. Для аграриев южных регионов, этот год будет сложным как в экономическом, так и в социальном планах. Кроме того, до сих пор не решен вопрос по поводу субсидий на водообеспечение. Несмотря на это, АО «Казводхоз» увеличило стоимость поливной воды в 2,5 раза. Причина в том, что пришло время погашать кредиты иностранных финансовых учреждений. Правительство Казахстана, учитывая климатические особенности текущего года, пандемическое бремя последних лет, должно принять конкретные меры по обеспечению сельхозпроизводителей водой и снижению цен на неё. При необходимости предлагаем провести переговоры с зарубежными финансовыми институтами и пересмотреть сроки погашения займов», - заключил сенатор.